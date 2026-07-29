Entregan obra que protege a más de 700 viviendas del riesgo de deslizamientos en Floridablanca

La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Floridablanca entregaron la primera fase de las obras de estabilización del sector Asomiflor, una intervención de $16.700 millones que permitirá reducir el riesgo para cerca de 780 viviendas que durante años estuvieron expuestas a deslizamientos de tierra.

Durante la entrega, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destacó que el propósito principal de la obra es garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias que habitan el sector, especialmente de niños y adultos mayores.

El mandatario explicó que el proyecto fue financiado en conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía, aunque lamentó que no se contara con apoyo del Gobierno Nacional para avanzar en más frentes de intervención. Sin embargo, aseguró que ya existen estudios y diseños de las siguientes fases y que la meta será gestionar recursos con el próximo Gobierno para completar la estabilización de toda la zona.

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Además, el mandatario departamental anunció que apoyará la elaboración de los estudios y diseños para pavimentar el corredor vial, una obra que, según indicó, contribuiría a descongestionar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga.

Foto: Comunicaciones Gobernación de Santander / Beto Luna Ampliar Foto: Comunicaciones Gobernación de Santander / Beto Luna Cerrar

Por su parte, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, recordó que hace poco más de un año se dio inicio a los trabajos y hoy la comunidad recibe una obra terminada. Señaló que el proyecto completo contempla tres fases, con una inversión cercana a los $70.000 millones, recursos que actualmente no tienen ni el municipio ni el departamento, por lo que insistió en la necesidad de gestionar financiación ante el Gobierno Nacional.

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El alcalde precisó que de los $16.700 millones invertidos en esta primera etapa, $1.500 millones fueron aportados por el municipio y el restante por la Gobernación de Santander. Agregó que este era el punto más crítico del corredor vial, donde en temporadas de lluvias eran constantes los derrumbes, por lo que la intervención permitirá proteger la vida de los habitantes, sus bienes y mejorar la movilidad de quienes transitan por la zona.

También anunció nuevas inversiones para atender otros puntos críticos de la vía.