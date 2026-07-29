Denuncian presunto maltrato a palomas en Centro Comercial en Santander. ¿Qué responde la entidad?

El concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, denunció la instalación de “elementos cortopunzantes” en la fachada del Centro Comercial Cañaveral y en el puente que conecta con el Centro Comercial La Florida, los cuales, según afirmó, estarían causando heridas a las palomas que intentan posarse en estas estructuras.

“Acá en esta zona colocaron elementos cortopunzantes que hieren a las palomas, que les cortan las patas y su propio cuerpo”, aseguró el cabildante, quien cuestionó que esta sea la medida utilizada para evitar la presencia de las aves.

Machado, calificó la situación como un posible caso de maltrato animal y anunció que acudirá ante la Inspección de Policía para solicitar el retiro de estos elementos y evaluar posibles sanciones.

“Vamos a interponer las acciones jurídicas para que puedan ordenar el retiro de estos elementos cortopunzantes que hieren a los animales. No todos deben amar las palomas, pero si las deben respetar, ya que también hacen parte de nuestro planeta y sociedad”, señaló el concejal.

Frente a la denuncia, a través de un comunicado oficial, el Centro Comercial Cañaveral explicó que las medidas fueron implementadas de manera preventiva por los riesgos asociados a la acumulación de excrementos y la presencia de parásitos y microorganismos.

“La presencia de palomas propicia la acumulación de excretas, representando un riesgo para la salud de visitantes, trabajadores y contratistas”, indicó la administración del establecimiento.

Lea también: Desmonte de puente peatonal por obras del tercer carril en Floridablanca, Santander

El centro comercial agregó que, por tratarse de una zona con una alta afluencia de personas, busca proteger la salud pública y conservar la infraestructura. Sin embargo, aseguró que las medidas adoptadas deben ser revisadas.

“Se adelantan acciones para proponer alternativas que permitan dar respuesta a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y bienestar para quienes visitan, trabajan y desarrollan sus actividades en nuestras instalaciones”, señaló el Centro Comercial Cañaveral.

Podría interesarle: Peajes de Curos, Curití y Oiba en la vía Bucaramanga a Bogotá normalizarán su cobro: ¿Desde cuándo?

Así las cosas, mientras el concejal Camilo Machado insiste en que los elementos deben ser retirados por considerar que podrían causar lesiones a las palomas y anunció acciones legales por maltrato animal, el Centro Comercial Cañaveral sostiene que aunque las medidas buscan prevenir riesgos sanitarios y proteger la infraestructura, evaluarán alternativas que permitan mantener condiciones de salubridad y seguridad sin afectar el bienestar de la fauna urbana.

Este es el comunicado oficial del Centro Comercial Cañaveral: