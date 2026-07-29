Peajes de Curos, Curití y Oiba en la vía Bucaramanga a Bogotá normalizarán su cobro: ¿Desde cuándo?

A partir del próximo viernes 31 de julio se normalizará el cobro en todos los peajes ubicados en el corredor vial entre Barbosa y Bucaramanga, en la vía que conecta con la capital del país. Luego de los acuerdos alcanzados entre las comunidades y autoridades nacionales.

El anuncio fue confirmado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien señaló que, además de los peajes de Curos y Curití, también volverán a bajar las talanqueras en la estación de Oiba, donde durante varios meses se mantuvieron las protestas y se impidió el recaudo.

Según el mandatario departamental, las comunidades aceptaron permitir nuevamente el cobro tras recibir el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar de manera conjunta con Santander y apoyar las inversiones necesarias en esta importante vía.

“Las comunidades manifestaron que a partir de este viernes permiten el cobro de los peajes, de todos los peajes de Barbosa a Bucaramanga”, afirmó Díaz Mateus.

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El gobernador insistió en que los recursos recaudados en las estaciones de peaje de este corredor deben destinarse al mejoramiento y mantenimiento de la vía entre Barbosa y Bucaramanga, una de las principales conexiones terrestres del departamento con Bogotá D.C.

Además, reiteró la necesidad de avanzar en el denominado Convenio de los Comuneros, con el propósito de garantizar que los recursos obtenidos por el cobro de los peajes se inviertan en las obras que requiere este corredor vial.

Con esta decisión se pondría fin a casi diez meses de protestas y suspensión del recaudo en los peajes de Oiba, Curos y Curití, mientras las comunidades esperan que los compromisos anunciados se traduzcan en inversiones y mejoras para la carretera.