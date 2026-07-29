¿Cuándo inicia fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27? Fecha del sorteo y día de la final

Falta poco más de un mes para que todas las competencias europeas de fútbol enciendan motores y den inicio a la temporada 2026/27. Sin embargo, para la más esperada, la UEFA Champions League, hay que esperar un poco más, pues no inicia a la par de las demás ligas del resto de países.

Y es que la Liga de Campeones necesita, primero, de que se jueguen unas eliminatorias para definir la totalidad de los clubes clasificados a la competición, lo que significa que, como tal, inicia mucho antes que los demás torneos y, por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles.

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¿Cuándo arranca la Champions League 2026/27?

Pues bien, a la fecha ya se están jugando las eliminatorias que llevarán a los play offs para definir a los últimos 7 equipos clasificados, pues de 36, ya 29 entraron de forma directa.

En esta fase se encuentran conjuntos como el Fenerbache, el Dynamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado, entre otros.

Ahora, cuando se terminen las eliminatorias, los play offs se sortearán el próximo lunes, 3 de agosto. Una vez jugados estos partidos y definidos los 36 equipos, la fase de liga, es decir, la primera ronda de la Champions, se sorteará el jueves, 27 de agosto.

De esta manera, la Champions 2026/27, desde su fase de liga, arrancará entre 8 a 10 de septiembre con su primera fecha; la segunda, entre el 13 y 14 de octubre; la tercera, entre el 20 y 21 de octubre y, así, hasta llegar a la cita esperada: la final.

¿En dónde y cuándo se jugará la final de la UEFA Champions League 2026/27?

Finalmente, la final de la UEFA Champions League para esta nueva edición se jugará en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, en Madrid, España.

Y es que hay un dato curioso, no será la primera vez que la casa ‘colchonera’ sea la anfitriona de una final de Champions, pues en la temporada 2018/2019 albergó la final en la que el Liverpool se coronó campeón tras derrotar 2-0 al Tottenham, terminando así con una sequía de 13 años sin alzar ‘La Orejona’.

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Esta final, según la UEFA, se jugará el sábado 5 de junio de 2027, teniendo todavía por confirmar la hora del partido.

Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images. / Angel Martinez - UEFA Ampliar Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images. / Angel Martinez - UEFA Cerrar

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Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images. / Julian Finney - UEFA Ampliar Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images. / Julian Finney - UEFA Cerrar

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