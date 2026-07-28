¡No caiga! Advierten por estafas con supuestos trámites de pasaporte en Santander

Los delincuentes están utilizando páginas web falsas y llamadas telefónicas para engañar a ciudadanos que necesitan tramitar su pasaporte en Santander. La modalidad consiste en solicitar pagos por supuestos servicios relacionados con la expedición del documento e, incluso, ofrecer su entrega a domicilio a cambio de dinero.

Frente a esta situación, la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander advirtió que ninguna de esas opciones hace parte del procedimiento oficial. El trámite solo puede realizarse de manera presencial y la entidad no tiene una página web para asignar citas, recibir pagos o adelantar el proceso de expedición del pasaporte.

La directora de la Oficina de Pasaportes, Waleska Quintero, hizo un llamado a los ciudadanos para desconfiar de cualquier enlace o plataforma que solicite dinero para gestionar el documento y recordó que el proceso únicamente se adelanta en las instalaciones de la entidad.

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La Gobernación explicó que el pago del pasaporte se realiza únicamente en efectivo y directamente en la oficina, en el momento en que el ciudadano adelanta el trámite. Por ello, recomendó no hacer consignaciones, transferencias ni entregar dinero a intermediarios que prometan agilizar el proceso, ya que se trata de una modalidad de fraude.

Además, aclaró que ningún funcionario realiza llamadas para ofrecer la entrega del pasaporte a domicilio ni solicita pagos adicionales por ese servicio, por lo que cualquier comunicación con esas características debe ser considerada sospechosa.

Las autoridades invitaron a quienes requieran expedir su pasaporte a acudir directamente a la Oficina de Pasaportes, ubicada en el centro comercial Cacique, subsótano, local 10, y a verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar ser víctimas de estas estafas.