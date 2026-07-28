Anuncian recompensas para frenar los hechos violentos en el área metropolitana de Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció tres recompensas para fortalecer la seguridad en el departamento y apoyar las investigaciones de la Fuerza Pública tras recientes hechos de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga. La estrategia se ejecutará de manera articulada con la Policía y el Ejército Nacional.

La primera recompensa es de $30 millones por información que permita capturar al responsable de los hechos violentos ocurridos en Floridablanca. La segunda, también por $30 millones, busca ubicar a alias ‘Monsalve’ o a quienes estén instrumentalizando a menores de edad para actividades delictivas en Piedecuesta.

La medida, según explicó el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría del Interior, Douglas Javier Arenas, responde a la preocupación de las autoridades por los casos de deserción escolar en ese municipio, situación que será atendida de manera articulada con la Secretaría de Educación y la administración local.

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Además, se ofrecerán hasta $50 millones por información que permita anticipar posibles acciones terroristas y fortalecer las labores preventivas de las autoridades.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo, confirmó la implementación de los Biciterritorios en los municipios de San Gil, Barichara, Socorro y Barbosa, donde 35 uniformados reforzarán la seguridad en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes.

Las autoridades señalaron que la intención es incentivar la denuncia ciudadana, razón por la que reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas por la Policía Nacional, destacando que la información oportuna sigue siendo una herramienta clave para preservar la tranquilidad en Santander.