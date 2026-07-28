Del Atlético Bucaramanga al fútbol europeo: Samantha Rodríguez jugará en Dinamarca

Con apenas 18 años, la futbolista de nacionalidad venezolana y colombiana y, residente desde muy pequeña en Bucaramanga, Santander, Samantha Rodríguez, continúa escribiendo una historia de crecimiento en el fútbol profesional, ahora en territorio europeo.

La jugadora, que disputó el más reciente campeonato de la Liga Femenina con Atlético Bucaramanga, fue anunciada como nueva incorporación del Fortuna Hjørring, histórico club de la primera división de Dinamarca y habitual protagonista en competiciones europeas.

Rodríguez, llega procedente del Real Santander club en el que debutó en la liga profesional colombiana, equipo que decidió finalizar de manera anticipada el préstamo que mantenía con Atlético Bucaramanga para concretar su transferencia al conjunto danés. El acuerdo contempla un contrato por dos temporadas y, además, el club santandereano conservará un porcentaje de una futura venta de la jugadora.

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La joven, quien ya ha hecho parte de la Selección Colombia Sub-20, también recibió propuestas de dos clubes de la primera división de España. Sin embargo, optó por el proyecto deportivo del Fortuna Hjørring, vigente campeón de la liga y la copa de Dinamarca en 2025, y que disputará la UEFA Women’s Europa Cup en la temporada 2026-2027.

“Tengo muchas expectativas. Tomé esta decisión porque soy una persona que busca mejorar día tras día y retarse constantemente. Sé que el fútbol en Dinamarca me exigirá mucho en lo físico y lo táctico, y quiero seguir creciendo como jugadora“, le dijo Samantha Rodríguez a Caracol Radio.

Trayectoria de Samantha Rodríguez

La futbolista de raíces venezolanas, pero santandereana de crecimiento en este deporte, cuenta con una destacada trayectoria en las selecciones Santander Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, además de integrar las selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20.

Para estas participaciones fue fundamental en su recorrido ser parte del Club Botín de Oro, uno de los clubes femeninos de mayor reconocimiento en Santander, dirigido por Alexander Expencer Uribe.

En su palmarés sobresalen títulos departamentales y nacionales, reconocimientos como goleadora en torneos formativos y la experiencia de haber entrenado en Suecia con el FC Rosengård, invitación que fortaleció su interés por desarrollar su carrera en el fútbol europeo.

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En el anuncio oficial, el entrenador del Fortuna Hjørring, Niclas Hougaard, destacó las condiciones de la colombiana. “Samantha es una jugadora agresiva, fuerte en los duelos y con la capacidad de desempeñarse como defensa central, lateral o centrocampista defensiva. Su versatilidad nos brinda más alternativas para la plantilla”, señaló el estratega.

Con este fichaje, Samantha Rodríguez se convierte en una nueva embajadora del fútbol femenino santandereano y colombiano en el exterior y afrontará el mayor reto de su carrera en una de las ligas más competitivas del balompié femenino europeo.