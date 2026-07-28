Giovanni Moreno confesó que por amor a Nacional no llegó al Medellín en el final de su carrera. Photo: VizzorImage / Luis Benavides / Cont / Luis Benavides / Cont

Giovanni Moreno y una nueva muestra de amor hacia Atlético Nacional. Tras hacer parte del partido de despedida de Macnelly Torres, el habilidoso exfutbolista reveló ante la prensa que tuvo la posibilidad de llegar al Independiente Medellín, pero por amor al elenco verdolaga decidió rechazar la propuesta.

Es preciso recordar que ‘Gio’, como se lo apoda, duró una década en el fútbol asiático hasta que en 2022hizo maletas y regresó al país para retirarse con el equipo de sus amores. Ahora bien, lo que en un principio parecía un sueño, teminó siendo una pesadilla.

El entonces mediocampista se hizo un lugar en el esquema del equipo y logró salir campeón, la deuda que tenía pendiente con la institución. Claro está que en medio del festejo, Moreno criticó a los directivos por su manejo y dicha aseveración fue tomada como una falta de respeto, lo que desencadenó en su adiós anticipado.

Así pues, Gio duró tan solo seis meses en Nacional y quedó la sensación de haberse ido por la puerta de atrás. Por supuesto, ofertas no le faltaron, pero al final terminó tomando la sorpresiva decisión de retirarse con 36 años.

Giovanni Moreno confesó que por amor a Nacional no llegó al Medellín

Cuatro años después de su adiós definitivo, y más allá de los rumores que lo ubicaban en el Envigado a principios del 2026, Giovanni Moreno admitió que su amor por Atlético Nacional era tan grande que le dijo NO a una propuesta del rival de toda la vida, el Independiente Medellín.

“Fue en un momento en el que estaba la posibilidad de jugar, pero creo que hay futbolistas que son de un solo club. Después, cuando se piensan las cosas y en calma se analiza más, sabía que no le podía hacerle eso a la gente que me apoyó tanto tiempo, ellos no tenían la culpa de lo que pasó, entonces por eso fue la decisión de quedarme quieto”, fueron las palabras al periodista Juan Pablo Rúa.

Es preciso recordar que en Colombia, Gio Moreno únicamente jugó para Envigado (equipo que lo hizo debutar a nivel profesional) y Atlético Nacional (el club de sus amores).