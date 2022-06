Giovanni Moreno cambia de planes y pone una condición para no retirarse

Giovanni Moreno, quien ganó su primer título con Atlético Nacional en la consecución de la estrella 17, en su regreso al equipo tras más de 12 años, aseguró en rueda de prensa que consideró reversar su retiro del fútbol, aunque puso una condición para no irse de las canchas.

"Ya le había dicho a los muchachos que quería descansar y que más lindo que irse así", comentó el volante de 35 años, quien fue el encargado de levantar el trofeo del campeonato.

Moreno contó qué lo motivó a hablar de su retiro: "he vivido momentos complicados en mi carrera, uno parecido al que viví en Racing donde me amenazaron, sin embargo me quedé".

No obstante, agradeció a Hernán Darío Herrera, DT de Nacional, como gran responsable de su cambio de pensamiento: "ahora que me quiero ir, es una sensación extraña, el profe esa confianza que me dio, quería irme hace rato, porque la idea era venir a jugar, cuando llega el profe hace una familia y me sentí querido y acompañado, con la ayuda de ellos pude seguir y continuar, pude cumplir este sueño después de 12 años de ser campeón con este equipo".

Y concluyó, abriendo la puerta para su continuidad: "ahora con ese respaldo y lo que dice el profe, yo creo que ahora el presidente se embaló, ahora lo tiene que renovar a él y me tiene que renovar a mí, ya con ese voto de confianza y lo que dicen los muchachos, si el profe sigue, será continuar".