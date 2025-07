Giovanni Moreno confesó que estuvo a punto de ir al Medellín, tras salir de Nacional: ¿Qué lo frenó?

Giovanni Moreno es uno de los ídolos recientes de Atlético Nacional. El nacido en Segovia, municipio del departamento de Antioquia, destacó en el cuadro verde entre 2008 y 2010 antes de dar el salto al exterior; y en la temporada 2022 regresó para ser campeón del fútbol colombiano.

Aunque el entonces mediocampista ofensivo tenía toda la intención de continuar jugando en Nacional, la directiva encabezada por Emilio Gutiérrez decidió no renovar su contrato. Las dos partes terminaron enfrentadas por cuenta de las declaraciones dadas por ‘Gio’ en la rueda de prensa posterior a la final ante Deportes Tolima.

Aunque hubo rumores de que el jugador estuvo a punto de fichar por Independiente Medellín o incluso Envigado, equipo que lo lanzó al profesionalismo, al final nunca se consumó acuerdo alguno y terminó alejado de los terrenos de juego.

¿Por qué Gio Moreno no llegó al Independiente Medellín?

Durante una charla en la que recordó su tormentosa salida de Atlético Nacional, Giovanni Moreno confesó que estuvo a punto de firmar con el Independiente Medellín, clásico rival del verde.

En diálogo con Win Sports, Gio se refirió inicialmente a su polémica salida de Nacional: “Yo estaba con mucha rabia en el momento. La gente me decía que no tenían la culpa de que los directivos no me quisieran, ni que me sacaran así, entonces que no les hiciera eso. Yo dije: ‘Pero es que les vine a jugar gratis, salimos campeones, ¿Cómo me van a hacer eso?’. Tenía mucha rabia en el momento".

Ahora bien, el exfutbolista reconoció que la llegada al DIM no se terminó dando, debido a que “hay jugadores que son de un solo equipo” y por tal motivo no podía llegar a la otra vereda.

“Ya cuando uno está más calmado y piensa, creo que hay jugadores que son insignias. Creo que nadie vería a Mao (Molina) o a Choronta (Restrepo) con la camiseta de Nacional. Lo hice en un momento de rabia, pero respetando a la gente del Medellín, que me dio su cariño y que me quería en su equipo, pero hay jugadores que son de un solo equipo”.

¿Cómo le fue a Gio Moreno en Nacional?

Como se mencionó anteriormente, Giovanni Moreno tuvo dos etapas en Atlético Nacional. La primera de ellas fue entre 2008 y 2010, cuando era una joven promesa que venía destacando en el Envigado. La segunda se dio en el primer semestre del 2022, tras haber brillado en Argentina y figurar en China. Esta última se consumó con el tan anhelado título.

En total, Gio disputó 59 partidos con el cuadro verdolaga, repartidos en 4.325 minutos de juego. En ese lapso de tiempo logró anotar 29 goles y repartir 6 asistencias. En cuanto a títulos, ganó el Torneo Apertura del 2022, siendo líder y referente en el once titular de Hernán Darío Herrera.