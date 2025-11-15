Giovanni Moreno reveló que quiere jugar en un equipo del fútbol colombiano

Giovanni Moreno expresó su deseo por querer volver jugar en el fútbol profesional colombiano, tras más de tres años alejado de los campos de juego. El volante confesó que le gustaría jugar en la segunda división del país.

En diálogo con el programa F90 de ESPN, Gio manifestó le gustaría darle una mano al Envigado para regresar a la primera división. El equipo naranja descendió este año a la B. El jugador de 39 años anticipó que ya habló con el técnico Andrés Orozco.

“Justo hace poco con lo que pasó con Envigado que descendió, es más difícil todavía de jugar la B y ahí puedo ayudar. Hablando con los muchachos, entrando ahí y buscando otra cosa. Estoy en otra tónica. No tengo que demostrarle al hincha que estoy para jugar, ahí tengo que disfrutar y dar una mano al club e imagínate donde volvamos a subir a Envigado. Me gustaría jugar en la B, creo que lo puedo intentar y me voy a entrenar y si estoy bien para competir, bueno", manifestó Moreno.

Y añadió: “Yo hablé con él (Orozco) y a este Envigado le hace falta lo que teníamos todos, cuando salió Juanfer, cuando salió James, cuando salí yo, que nosotros teníamos referentes como Néider (Morantes), como Totono (Grisales), como Jorge Horacio (Serna). Jugadores de experiencia a los que le aprendimos, en cambio este Envigado son todos jóvenes y eso también influye mucho a la hora de enfrentar un partido clave contra Millonarios o Nacional".

Giovanni Moreno no juega a nivel profesional desde el primer semestre del 2022, año en el que se consagró campeón con Atlético Nacional. Posterior a ello sonó para jugar con Once Caldas y el Medellín, este último fichaje se cayó por presión de los aficionados de Atlético Nacional.

Entre 2006 y 2008, Moreno estuvo en el Envigado, logrando el ascenso en la temporada 2007. En el equipo antioqueño compartió nómina con James Rodríguez, antes de que este se marchara a Banfield de Argentina.