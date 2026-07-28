Fueron encontrados los cuatro policías que estaban desaparecidos en Cerro Santana, Cauca

Imagen de referencia | Miembros del cuerpo de Policía de Bogotá: Getty Images / Cerro Santana, Cauca: Foto suministrada

Los cuatro uniformados de la Policía Nacional que permanecían desaparecidos desde hacía más de 24 horas en el cerro Santana, zona rural de El Tambo, Cauca, fueron encontrados con vida por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, Goes.

De acuerdo con información preliminar, los funcionarios fueron ubicados descompensados y con signos de deshidratación, por lo que recibieron atención inmediata y fueron trasladados para una valoración médica.

¿Quiénes son los policías que se encontraban desaparecidos en el Cerro Santana?

Se trata de un mayor y tres patrulleros que habían perdido comunicación mientras adelantaban la búsqueda de un dron institucional utilizado para monitorear movimientos de varias camionetas en esta zona del departamento.

Desde el reporte de su desaparición, la Fuerza Pública había desplegado operaciones por tierra y aire para establecer su ubicación, en medio de la preocupación por la fuerte presencia de grupos armados ilegales en El Tambo.

¿Cuáles fueron las circunstancias de la desaparición de los policías?

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre el punto exacto en el que fueron encontrados ni sobre las circunstancias que provocaron que permanecieran incomunicados durante más de un día.

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