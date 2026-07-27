Concejal de Medellín denuncia presuntos nombramientos irregulares en el ICBF en Santander

La concejal de Medellín, Paulina Suárez Roldán, denunció públicamente presuntas irregularidades en los procesos de nombramiento de funcionarios en la regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, asegurando que se estarían favoreciendo cuotas políticas sobre funcionarios con experiencia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cabildante de la capital antioqueña afirmó que recibió denuncias acompañadas de audios y capturas de pantalla, en las que se advierte que algunos cargos en provisionalidad estarían siendo asignados a personas con poca trayectoria dentro de la entidad.

Según Suárez Roldán, “están nombrando inclusive a personas que no llevan sino meses o hasta menos de dos años”, y agregó que se trataría de contratistas que harían parte de “cuotas políticas de izquierda”, mientras funcionarios con experiencia estarían siendo desplazados.

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La concejal también aseguró que existe la intención de designar como director regional del ICBF en Santander a un funcionario que, según ella, habría trabajado en la campaña política del senador Iván Cepeda. Además, indicó que el sindicato de la entidad ya presentó un derecho de petición ante la Dirección Nacional del ICBF para solicitar explicaciones sobre estos presuntos nombramientos.

En su pronunciamiento, Paulina Suárez Roldán manifestó que varios contratistas tendrían temor de denunciar estas situaciones y aseguró que continuará visibilizando las quejas relacionadas con el funcionamiento de la entidad.

¿Qué dicen desde el ICBF en Santander ante estos señalamientos?

Caracol Radio consultó sobre las denuncias realizadas por la concejal a la entidad, pero hasta el momento, el ICBF no se ha pronunciado ni desde la regional y a la espera de si existe alguna respuesta desde la dirección nacional. Esta nota queda abierta a conocer la versión de la entidad sobre los señalamientos.