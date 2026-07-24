Santandereana Sophia Larrota se coronó campeona mundial de BMX en Australia

La santandereana Sophia Larrota Vega hizo historia al proclamarse campeona mundial de BMX en la categoría Challenger Damas 8 años, durante el Campeonato Mundial que se disputó este jueves 23 de julio en Brisbane, Australia.

La joven deportista tuvo una destacada actuación desde las primeras mangas de competencia. En la gran final, ejecutó una carrera impecable que le permitió cruzar la meta en el primer lugar y quedarse con el título mundial.

El triunfo de Sophia representa uno de los logros más importantes para el bicicrós santandereano y colombiano en las categorías formativas.

Lea también: Ganaderos de Santander entre los más afectados por el clima: FEDEGAN pide alivios al Gobierno

Tras el titulo y con apenas ocho años, la deportista se convierte en un referente para las nuevas generaciones del BMX, disciplina en la que Santander ha sido cuna de varios campeones nacionales e internacionales.

“Soy orgullosamente santandereana y colombiana. Estoy muy feliz porque el día me coroné campeona mundial de BMX en Brisbane, Australia. Este triunfo es dedicado a todas las familias que me apoyaron en mi proceso. Un abrazo muy grande", expresó Sophia Larrota.

La conquista del campeonato mundial en Brisbane, Australia, también ratifica el talento y el proceso de formación de los jóvenes deportistas del departamento, en esta disciplina, que continúan dejando en alto el nombre de Colombia en las principales competencias internacionales y evidencia crecimiento en su práctica en regiones como Santander.