Ofrecen pago por información para combatir microtráfico cerca del Colegio Tecnológico en Bucaramanga

Luego de que el Tribunal Administrativo de Santander admitiera una demanda que busca exigir acciones para enfrentar el microtráfico, el expendio y el consumo de drogas en los alrededores de la Institución Educativa Dámaso Zapata de Bucaramanga, el alcalde Cristian Portilla aseguró que la mantienen operativos permanentes y anunció incentivos para quienes suministren información que permita desarticular estructuras delincuenciales.

El mandatario explicó que desde hace siete meses está vigente el Decreto 907, mediante el cual se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos y entornos escolares. Sin embargo, enfatizó que el microtráfico y el tráfico de estupefacientes constituyen delitos cuya persecución corresponde a un trabajo articulado con la Policía Nacional.

Portilla, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a quienes comercializan drogas cerca de las instituciones educativas y precisó que la Alcaldía dispone de un fondo para el pago por información que conduzca a capturas y a la desarticulación de grupos delincuenciales.

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“Hay un pago por su información. El pago por información y el pago por recompensas son dos situaciones totalmente diferentes”, explicó el alcalde, al señalar que las recompensas están dirigidas a la captura de cabecillas, los más buscados, mientras que el pago por información busca incentivar las denuncias ciudadanas que permitan afectar estas redes criminales.

La acción de cumplimiento fue presentada por una ciudadana apoyada por la comunidad del barrio la Universidad

En la demanda, la ciudadana advierte que, pese a la vigencia del decreto que “prohíbe el consumo, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas en un perímetro de 60 metros alrededor de los centros educativos”, frente al Colegio Tecnológico continúan registrándose presuntos casos de consumo y expendio de drogas.

Razón por la que pidió al Tribunal ordenar a la Alcaldía y a la Policía reforzar los controles y ejecutar las medidas previstas en esa norma.

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El alcalde de Bucaramanga aseguró que las autoridades realizan operativos de manera permanente para contener el microtráfico y proteger a los estudiantes de la ciudad, si embargo la comunidad insiste en que los controles actuales no son suficientes y, por el contrario, cada vez la situación empeora.