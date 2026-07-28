Altos mandos sabían que asesinábamos a inocentes: exmilitar por falsos positivos en la Costa Caribe

En medio de la audiencia que realiza la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) en que 25 militares reconocen su responsabilidad por 604 casos de falsos positivos cometidos en la Costa Caribe, el teniente coronel en retiro del Ejército Luis Fernando Borja Aristizábal pidió perdón a las víctimas y aseguró que las prácticas relacionadas con las falsas bajas en combate o falsos positivos eran conocidas por los altos mandos de las Fuerzas Militares de 2007 y 2008.

“El general Fredy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando a gente inocente. Mi general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército, conocía y sabía que estábamos asesinado personas inocentes para mostrarlos como resultados operacionales”.

El coronel en retiro del Ejército, Luis Fernando Borja Aristizábal, mencionó a varios altos mandos militares a quienes señaló de poner cuotas de muertos.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Sucre tenía tres muertos mensuales. Mi coronel William Hernán Peña Forero, comandante en el año 2007 de la Brigada 11 conocía y sabía que estábamos asesinando personas inocentes. En varias oportunidades me pidió resultados, asesinatos, para quedar en primer lugar en el escalafón dentro de las brigadas del Ejército, conocía y me ordenó”.

El militar en retiró aseguró ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nombra a los altos mandos militares, porque aseguró que las ejecuciones extrajudiciales no eran unas manzanas podridas.

“Esto no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Absolutamente todos, por eso en alguna oportunidad les dije a algunas víctimas no pregunten quién dio la orden, pregunten quiénes sabían lo que estaba pasando”.

En esta audiencia la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP verifica que los exmilitares hayan hecho un reconocimiento real de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que puedan recibir una sentencia restaurativa, que no significa cárcel, porque han aceptado su responsabilidad en estos crímenes.