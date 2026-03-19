‘Lo odio con todo mi corazón’, madre victima de falsos positivos a excomandante del Ejército

Durante una audiencia restaurativa en el marco del proceso de reconocimiento del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, una madre víctima de falsos positivos hizo una dolorosa intervención en esta jornada.

Mientras los magistrados Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez y María del Pilar Valencia hacían su intervención, María Dolores Sánchez interrumpió la audiencia y enfrentó al excomandante del Ejército.

“Un hijo que yo amaba (…) lo odio con todo mi corazón, porque ustedes no saben lo que es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones”, dijo ante los presentes.

María Dolores es la madre de Giovany Arias, secuestrado por un pelotón del Ejército y asesinado para mostrarlo como baja en combate, durante el conflicto armado, luego de varios años, su hijo fue fue identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025.

Cabe resaltar que es la primera vez que un máximo responsable acepta de manera tardía y pública, su responsabilidad por los crímenes que le atribuyó la JEP. Estos hechos fueron investigados en el Subcaso Casanare del Caso 03 que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

En este caso, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán fue imputado por 30 crímenes cometidos durante su periodo como comandante del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (BIRNO), adscrito a la Brigada XVI, entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006.

En su intervención explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.

Posteriormente, dijo a las víctimas, “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, puntualizó.

A su turno el Magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, relator del proceso, recordó el impacto de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, “La verdad lo hará valioso ante los ojos de quienes se encuentran aquí y también ante sus propios ojos. El dolor estuvo en sus manos y hoy en sus manos está la posibilidad de mitigarlo y, ojalá, de sanarlo”