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27 jul 2026 Actualizado 00:46

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Tunja

“Tunja votó por la experiencia”: politólogo

El politólogo Jaime Cifuentes afirmó que la victoria de Rafael Acevedo responde a un voto castigo contra las administraciones anteriores y a la confianza ciudadana en su trayectoria.

Rafael Acevedo - Alcalde de Tunja

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La elección de Rafael Guillermo Acevedo como alcalde de Tunja respondió al descontento ciudadano con las administraciones recientes y a la búsqueda de un perfil con experiencia para gobernar durante el año y medio restante del periodo constitucional. Así lo afirmó el politólogo Jaime Cifuentes, quien aseguró que los electores privilegiaron el conocimiento de la administración pública y la trayectoria del arquitecto frente a las demás candidaturas.

Según Cifuentes, los resultados también evidencian un voto castigo hacia el sector político que respaldó la candidatura de Sandra Estupiñán y las administraciones anteriores. El analista sostuvo que el nuevo alcalde recibirá una ciudad con problemas de infraestructura, seguridad, movilidad y recursos limitados, lo que hará que su gestión de 17 meses represente un importante reto administrativo.

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