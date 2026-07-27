“Tunja votó por la experiencia”: politólogo

La elección de Rafael Guillermo Acevedo como alcalde de Tunja respondió al descontento ciudadano con las administraciones recientes y a la búsqueda de un perfil con experiencia para gobernar durante el año y medio restante del periodo constitucional. Así lo afirmó el politólogo Jaime Cifuentes, quien aseguró que los electores privilegiaron el conocimiento de la administración pública y la trayectoria del arquitecto frente a las demás candidaturas.

Según Cifuentes, los resultados también evidencian un voto castigo hacia el sector político que respaldó la candidatura de Sandra Estupiñán y las administraciones anteriores. El analista sostuvo que el nuevo alcalde recibirá una ciudad con problemas de infraestructura, seguridad, movilidad y recursos limitados, lo que hará que su gestión de 17 meses represente un importante reto administrativo.