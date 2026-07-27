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27 jul 2026 Actualizado 01:34

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Tunja

Economista advierte retos económicos para el nuevo alcalde

El investigador de la ESAP, Jacinto Pineda, aseguró que Rafael Acevedo recibirá una ciudad con indicadores económicos deteriorados y el reto de generar empleo en apenas 17 meses de gobierno.

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El economista y sociólogo Jacinto Pineda, investigador de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), aseguró que el principal desafío del nuevo alcalde será aprovechar el próximo Plan Nacional de Desarrollo para gestionar proyectos que impulsen el crecimiento de Tunja durante el tiempo restante del mandato. El académico señaló que el corto periodo de gobierno obliga a priorizar iniciativas estratégicas y de alto impacto para la ciudad.

Pineda advirtió además que Tunja enfrenta un deterioro de sus indicadores socioeconómicos, con una reducción en la participación económica, elevados niveles de desempleo y una alta dependencia del empleo público. En ese sentido, sostuvo que será indispensable promover alianzas entre los sectores público y privado para dinamizar actividades como la construcción, el comercio y la industria, así como generar nuevas oportunidades laborales para los habitantes de la capital boyacense.

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