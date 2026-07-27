Registraduría destaca jornada tranquila y alta abstención

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

La jornada de elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja transcurrió con normalidad y permitió conocer los resultados en pocas horas gracias al rápido avance del preconteo.

El delegado Jaime Hernando Suárez delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional informó que, pese a una caída temporal de la plataforma de consulta, el sistema fue restablecido y los boletines comenzaron a publicarse cada cinco minutos hasta consolidar el 100 % de las mesas escrutadas.

Durante la transmisión, el funcionario también confirmó que la participación ciudadana fue del 30,71 %, equivalente a 43.870 votantes, mientras que el abstencionismo superó el 69 %, una cifra que coincidió con la baja afluencia de ciudadanos observada durante toda la jornada electoral. Con esos resultados, la Registraduría confirmó la elección de Rafael Guillermo Acevedo como nuevo alcalde de Tunja.