Alerta por deserción escolar en Piedecuesta: van más de 700 casos

Bucaramanga

En Piedecuesta se ha presentado un incremento significativo en los casos de deserción escolar por lo que las autoridades están en máxima alerta ante la posibilidad de que estos jóvenes puedan ser instrumentalizados por bandas criminales para cometer hechos violentos en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según el reporte preliminar, son más de 700 casos de deserción los que se han registrado durante este año por lo que hacen un llamado a las familias para que eviten que este tipo de situaciones se sigan presentando.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que “no podemos entrar a decir directamente que los están sacando de los colegios de pronto para que se metan en temas de criminalidad, pero sí es un elemento de mucha preocupación porque obviamente esos delincuentes utilizan este estos muchachos, obviamente pueden ser instrumentalizados fácilmente y captados por esos grupos delincuenciales para cometer hechos delictivos”.

El comandante de la Policía también volvió a referirse a alias ‘Julito’ quien recién cumplió los 18 años y sigue siendo uno de los sicarios más temidos en el área metropolitana de Bucaramanga bajo el mando de alias ‘Poporro’ en Los del Sur.

“Ya es un delincuente mayor de edad y tendrá que responder ante la justicia como tiene que ser. Sabemos que sigue con esa intención de seguir afectando la vida de algunas personas en Bucaramanga y Floridablanca. Por eso es imperioso que lo podamos capturar en el menor tiempo posible y sacarlo de circulación de las calles”, agregó el general Quintero.

Confirmó también el general Quintero que este martes el ministro de defensa designado, el general Jorge Eduardo Mora López, estará en Bucaramanga participando en una reunión de seguridad con las autoridades locales para verificar las acciones que se pueden realizar para combatir la criminalidad.