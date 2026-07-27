Estos son los autores nacionales e internacionales que estarán en Ulibro 2026

La Feria del Libro de Bucaramanga se realizará del 28 de agosto al 6 de septiembre en Neomundo.

Mario Mendoza, Sara Jaramillo Klinkert, Pablo Montoya, Guillermo Arriaga, Leonardo Padura y Nona Fernández forman parte del grupo de invitados a Ulibro 2026.

La edición número 24 de la Feria del Libro de Bucaramanga reunirá a escritores, periodistas, investigadores, artistas y creadores de contenido alrededor de “Habitar lo salvaje”, el tema elegido para este año.

Invitados nacionales

Entre los escritores colombianos estarán Mario Mendoza, referente de la literatura urbana; Pablo Montoya, ganador del Premio Rómulo Gallegos; Sara Jaramillo Klinkert, reconocida por sus novelas y relatos autobiográficos, y Yolanda Reyes, autora de literatura infantil y juvenil.

También participarán Brigitte Baptiste, experta en biodiversidad, y el biólogo Javier Cajiao Nieto, quienes hablarán sobre la naturaleza, los territorios y la relación de estos temas con la literatura.

Por Colombia también estarán las periodistas Yolanda Ruiz, María Elvira Samper, Claudia Palacios, Paola Herrera y Paula Bolívar.

El guionista y productor Dago García y las actrices y autoras Chichila Navia y Viña Machado hablarán sobre sus publicaciones y procesos creativos.

Los pódcast y contenidos digitales estarán representados por Juan Sebastián Camelo, de SerialMente; el abogado y cronista Víctor Cabezas, y la creadora de contenido financiero Sofía Rincón.

Invitados internacionales

El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga regresará a Ulibro para presentar El hombre, su novela más reciente. También tendrá una conversación con el cubano Leonardo Padura.

Padura, quien visita la feria por segunda vez, llegará a Bucaramanga con Morir en la arena. La chilena Nona Fernández presentará Marciano y dictará uno de los talleres de escritura.

El argentino Andrés Neuman también regresará a la feria para hablar de Hasta que empieza a brillar y participar en un taller dirigido al público.

La música llegará de la mano de Claudio Narea, exintegrante de la banda chilena Los Prisioneros. El músico presentará Los Prisioneros, biografía de una amistad, y conversará sobre la creación artística en contextos sociales y políticos.

También viajarán a Bucaramanga la escritora e investigadora argentina Gisela Heffes; el español Manuel Machuca González, quien hablará sobre la automedicación y la industria farmacéutica, y la mexicana Nubia Macías, cofundadora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Además de las presentaciones de libros, Ulibro tendrá encuentros de poesía, talleres de escritura y, por primera vez, una cena literaria. Todavía no se conoce quién será la invitada de esta actividad.