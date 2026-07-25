Juan Fernando Quintero se va de River Plate: el conjunto argentino confirmó la salida del colombiano

En la noche de este viernes, 24 de julio, River Plate anunció la salida del colombiano Juan Fernando Quintero del club.

Según comunicó el cuadro ‘Millonario’, se acordó de “común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”.

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En la misma misiva, River Plate agradeció al futbolista colombiano su aporte en los años que estuvo en el plantel. Cabe recordar que ‘Juanfer’ anotó uno de los goles más históricos para la ‘Banda Cruzada’: el tanto con el que derrotaron a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, escribieron en sus redes sociales.

Finalmente, el equipo de Nuñez le deseó éxitos al también jugador de la Selección Colombia. “River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, concluyeron.

Los números de Juan Fernando Quintero en River Plate

Juan Fernando Quintero, en sus tres periodos con River Plate, ganó una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Supercopa Argentina, una Superliga Argentina y una Copa Argentina.

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Además, anotó un total de 24 goles en 137 partidos jugados. Además, hizo un total de 22 asistencias.

Así anunció River Plate la salida de Juan Fernando Quintero:

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