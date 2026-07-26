Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros se reportan con gol en el Brasileirao: véalo acá

Los futbolistas colombianos volvieron a ser protagonistas en la jornada 20 del Brasileirao el día 25 de julio. El exjugador de Millonarios, Carlos Andrés Gómez marcó el gol del empate en el 1-1 del Vasco Da Gama frente a Mirassol. Mientras que el exdelantero de Atlético Nacional, Kevin Viveros aportó una de las anotaciones para la victoria del Athletico Paranaense 2-0 sobre Internacional de Porto Alegre y entregando la asistencia para abrir el marcador.

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Vasco Da Gama al borde del descenso

Con el partido que finalizó en empate, el conjunto del “Cachito” Gómez logra sacar un punto sumamente importante con el fin de salir de la zona de descenso. El Vasco Da Gama se encuentra en la casilla número 17 con 21 puntos, los mismos puntos de Gremio, que se encuentra por fuera de peligro de descender. Sin embargo, el Vasco tiene una diferencia de gol de -8, mientras que Gremio unicamente posee una diferencia de -4.

El grán momento de Kevin Viveros

Con el tanto de Viveros para sellar la victoria de Paranaense, el conjunto brasileño se ubica en la tercera casilla del Brasileirao, asegurando su cupo en La Copa CONMEBOL Libertadores. El ex delantero del conjunto paisa suma 11 tantos en 20 fechas de la máxima catagoria del futbol brasileño.

El gran presente de Kevin Viveros también alimenta el debate sobre si debió ser una de las alternativas de la Selección Colombia para el pasado Mundial 2026. Su capacidad goleadora y el buen momento por el que viene el delantero, hacen pensar que pudo haber sido una opción para integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo de cara a la Copa America 2028 y a las eliminatorias de la próxima cita mundialista.