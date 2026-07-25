Juan Fernando Quintero interesa a reconocido club brasileño

Juan Fernando Quintero durante su participación en el Mundial con la Selección Colombia. (Photo by Christopher Morris/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Christopher Morris/ISI Photos

El volante antioqueño Juan Fernando Quintero se encuentra como agente libre, luego de que este viernes River Plate anunciara que llegó a un acuerdo con el jugador de 33 años para rescindir su contrato.

JuanFer, quien estuvo con la Selección Colombia disputando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, había anunciado a lo largo de la semana que no era una prioridad para el técnico Eduardo Coudet, motivo por el cual aún no se había presentado en el club.

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, informó el club sobre la salida del colombiano.

¿Qué equipo brasileño está interesado en Quintero?

Pocas horas después de darse a conocer su no continuidad en River Plate, desde Brasil ya se ha informado de un interés en el talentoso volante colombiano. Los periodistas Guilherme Frossard y Hugo Lobão anunciaron el deseo de Atlético Mineiro en fichar a Quintero.

Sobre esta información inicial, Globo Esporte, principal medio deportivo brasileño, anexó que las directivas del club negocian con el jugador de la Selección; no obstante, no es una prioridad y tampoco hay muchas expectativas en que pueda cerrarse su contratación.

“Atlético-MG no niega su interés en el delantero Juanfer Quintero, de 33 años. Sin embargo, la negociación no es una prioridad para la directiva del club. El jugador ha finalizado su contrato con River Plate de Argentina y es agente libre”, informó el medio al respecto.

Globo añadió: “El Atlético está negociando con Quintero, pero no tiene grandes expectativas respecto a la operación. Esta semana, el club anunció el fichaje del delantero uruguayo Thiago Borbas como refuerzo para lo que resta de temporada”.