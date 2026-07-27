Gestionamos soluciones para reiniciar los sorteos de la Lotería del Quindío: Gobernador

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Armenia

A inicios del mes de mayo se generó la suspensión de los sorteos de la Lotería del Quindío debido a la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis enfatizó en que avanzan en todas las gestiones puesto que considera la obligación de la administración departamental es que continúe funcionando la Lotería del Quindío.

“Estamos haciendo el proceso. Yo creo que nosotros la obligación es de que siga funcionando la lotería, que la lotería tenga esa opción de poder nosotros jugar y que sea un tema bien importante porque la salud está ahí y ahí nosotros tenemos que empezar darle oportunidad a la lotería", dijo.

Asimismo, mencionó que otro de los factores clave de la entidad es el aporte a la salud por eso están avanzando en los procesos correspondientes para su reanudación.

Fue claro que ante la dificultad lo más fácil era terminar con la Lotería, sin embargo, resaltó que su deber es luchar para sacar adelante el proceso entendiendo que es un patrimonio de los quindianos.

“Lo más fácil para mí era haber acabado, culminado con la lotería, pero yo no podía dejar porque esto es un patrimonio de los quindianos y por eso hoy seguimos luchando para sacar adelante la lotería de Quindío", afirmó.

Cabe recordar que se prevé que para el 20 de agosto se pueda generar el reinicio de los sorteos.