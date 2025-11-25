En Armenia buscan al ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío

Armenia

Y es que la capital quindiana se convirtió en epicentro de la suerte ya que cayó el premio mayor por $2.000 millones.

El gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz dijo que es muy gratificante como entidad poder entregar el premio por eso lo clave de que el ganador lo reclame puesto que por ahora nadie se ha acercado.

Explicó que si bien el premio son 2 mil millones de pesos con los descuentos que deben establecerse por ley son alrededor de $1.350 millones.

“En el departamento del Quindío existe un nuevo millonario, hasta el momento no ha llegado, lo estamos esperando. Es una alegría muy grande que nos da a nosotros como lotería y como departamento que haya un ganador de lotería del Quindío en el departamento. El premio mayor son 2.000 millones de pesos, pero sí hay que hacerle unos descuentos y con descuentos le quedan 1.350 millones de pesos aproximadamente", mencionó.

Asimismo, dio a conocer que dentro de las razones por las cuales un ganador no se acerca a reclamar es que no revisan la lotería y por eso dijo que tienen hasta un año para que se presente sino va directamente a una cuenta que se llama caducos.

“Es que mucha gente no revisa la lotería, se le queda en la billetera, se le queda en el bolso y después se acuerde, “Ve, voy a revisar esto.” Por eso nosotros tenemos Alguien me decía, “Y si no se presenta, ¿qué pasa?” Nosotros tenemos hasta 1 año para que se presente", afirmó.

Añadió: “Si no se presenta en 1 año va a una cuenta que se llama caducos. Lo que da el 75% para el gobierno nacional y el 25% le ingresa a la lotería del Quindío, en estos momentos estamos haciendo una campaña buscándolo, estamos hablando con todos con nuestros tres distribuidores porque fue uno de los distribuidores de la ciudad de Armenia que lo vendió y pues el lotero tiene muy claro qué billetes tenía y qué billetes vendía y a quién se los vendió porque ellos son muy juiciosos y acuciosos con el tema y ellos son los que están buscando en la calle".

Envío un llamado especial al ganador y están realizando la labor de búsqueda con el lotero para lograr entregar el valioso premio.

Es importante señalar que el número ganador fue el 8346, serie 98.