El Ejército destruyó una mina antipersonal cerca de una comunidad indígena en Risaralda

Risaralda

El artefacto explosivo fue localizado en la vereda Agüita, muy cerca del ingreso al Resguardo Unificado Embera Chamí y del camino utilizado diariamente por habitantes del sector, militares y estudiantes para movilizarse hacia la Institución Educativa Dokabú.

Según el Ejército, la carga explosiva se encontraba a solo 200 metros del caserío y a unos 800 metros del centro educativo, una ubicación que representaba un alto riesgo para la población civil, especialmente para niños, niñas y adolescentes que transitan permanentemente por ese corredor.

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La ubicación del explosivo fue posible gracias a labores de inteligencia militar, que permitieron detectar la presunta instalación de un área minada atribuida al Frente ‘Manuel Hernández El Boche’, perteneciente al ELN. Tras confirmar la presencia del artefacto, un equipo especializado realizó su destrucción de manera controlada para eliminar el riesgo.

El comandante del Batallón San Mateo, teniente coronel Luis Alfonso Palomino, señaló que este tipo de acciones constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, al instalar explosivos en sectores cercanos a viviendas, comunidades indígenas y centros educativos, poniendo en peligro la vida de la población civil.

“Este artefacto fue instalado por el grupo armado organizado ELN del Frente ‘Manuel Hernández El boche’, con el propósito de afectar las tropas o a la población civil”, señaló el comandante del Batallón San Mateo, teniente coronel Luis Alfonso Palomino.

El hallazgo se produce en medio del fortalecimiento de las operaciones militares en el occidente de Risaralda, donde el Ejército mantiene desplegados más de 200 uniformados para contener el avance de grupos armados ilegales en municipios como Pueblo Rico, especialmente en la zona limítrofe con el Chocó.

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Durante las últimas semanas, las tropas han sostenido operaciones contra integrantes del ELN y reforzado la seguridad sobre la vía Panamericana, corredor que nuevamente fue escenario de un hecho de orden público este fin de semana, cuando un vehículo de carga fue incinerado y varios automotores fueron marcados con grafitis y banderas alusivas a ese grupo armado ilegal en jurisdicción de Tadó, Chocó.

Las autoridades aseguraron que las operaciones militares continuarán en esta zona estratégica del departamento con el propósito de proteger a las comunidades, neutralizar amenazas contra la población civil y evitar la expansión de organizaciones armadas ilegales hacia el territorio risaraldense.