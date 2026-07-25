Incineran camión en la vía Chocó - Risaralda y reportan saqueo de la carga tras ataque del ELN

Pereira

Un nuevo hecho de orden público alteró la movilidad en la vía Tadó – Pereira, luego de que un vehículo de carga fuera interceptado e incinerado por hombres armados en un tramo de la carretera Panamericana, en jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el automotor transportaba un cargamento de cerveza cuando fue obligado a detenerse en el sector de Playa de Oro. Posteriormente, los responsables le prendieron fuego al vehículo y huyeron del lugar.

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Tras el ataque, habitantes del sector habrían comenzado a retirar parte de la mercancía que quedó sobre la vía, en un presunto saqueo de la carga mientras el camión permanecía envuelto en llamas. Esta situación también es materia de verificación por parte de las autoridades.

En medio de estos hechos, varios conductores que transitaban por el corredor denunciaron que sus vehículos fueron marcados con banderas y grafitis alusivos al ELN, generando temor para quienes se desplazan por la vía Chocó - Risaralda.

El ataque incrementa la preocupación por la seguridad en este corredor vial estratégico del occidente colombiano, donde en las últimas semanas se ha reforzado la presencia del Ejército ante las alertas por la posible expansión de grupos armados ilegales y los recientes hechos de violencia registrados en la zona.

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Las autoridades mantienen operativos sobre la carretera y adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y restablecer las condiciones de seguridad para los viajeros que utilizan esta importante conexión entre ambos departamentos.