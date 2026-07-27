Alcalde y gobernadora del Valle apoyan que la posesión presidencial sea en Cali

Cali, Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresaron su respaldo a la posibilidad de que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se lleve a cabo en Cali.

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A través de sus cuentas en la red social X, ambos mandatarios destacaron la importancia que tendría para la región ser escenario de este acto protocolario y manifestaron su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional.

El alcalde Alejandro Eder señaló que sería un hecho histórico para la ciudad y destacó que Cali está lista para acoger un acto de esa magnitud. Además, reiteró que la sede de la Antigua FES está disponible para que el presidente electo instale allí un despacho cuando lo considere necesario.

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Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó los gestos simbólicos que el mandatario electo ha tenido con el Valle del Cauca y afirmó que sería significativo que asumiera la Presidencia desde Cali.

También expresó que el departamento necesita “esperanza, seguridad y templanza” y ratificó su compromiso de trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno en una estrategia para fortalecer la seguridad y el desarrollo del suroccidente del país.