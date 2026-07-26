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26 jul 2026 Actualizado 15:30

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Investigan en Cali el asesinato de una abogada penalista ocurrido en el sur de la ciudad

La víctima de 46 años fue atacada a tiros por un hombre en el barrio La Hacienda.

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

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En Cali investigan el asesinato de una abogada penalista que fue atacada a tiros en plena vía pública, en el sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Sandra Yorlady Toro Gómez, de 46 años, quien fue abordada por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones en el barrio La Hacienda. La mujer murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

“Un equipo especializado de la seccional de investigación criminal de la Sijin y del CTI de la fiscalía general de la nación, asumió el proceso de investigativo para determinar las circunstancias de este lamentable hecho y dar con la identificación y capturar de los responsables de este homicidio”, señaló el coronel Carlos Latorres, comandante operativo de la Policía de Cali.

Más información

Este nuevo asesinato ocurre en medio de la preocupación por las violencias contra las mujeres en Cali. En lo corrido de este año, la ciudad registra 50 homicidios de mujeres, entre ellas seis menores de edad, además de dos casos tipificados como feminicidio, según cifras de la Personería Distrital.

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