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27 jul 2026 Actualizado 02:15

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Tras dos días de labores, liquidan incendio forestal que arrasó 200 hectáreas en El Cerrito, Valle

La emergencia consumió cerca de 200 hectáreas de vegetación y afectó fauna silvestre, las autoridades confirmaron que no se presentaron víctimas humanas.

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Valle del Cauca

Tras dos días de intensas labores, los organismos de socorro lograron liquidar el incendio forestal que se registró desde el viernes 24 de julio en el corregimiento de Carrizal, vereda Chinche Viejo, zona rural de El Cerrito.

La emergencia consumió cerca de 200 hectáreas de vegetación y afectó fauna silvestre, las autoridades confirmaron que no se presentaron víctimas humanas.

Para controlar la conflagración fue necesaria la intervención de 10 cuerpos de bomberos voluntarios de Santa Elena, El Cerrito, Palmira, Tuluá, Pradera, Florida, Ginebra, Rozo, Candelaria y Villagorgona, quienes trabajaron de manera articulada durante dos días hasta lograr extinguir las llamas el domingo en horas de la tarde.

El incendio se registró en una zona de difícil acceso, lo que obligó a las unidades a recorrer cerca de dos horas y media para llegar al sitio y atender la emergencia.

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