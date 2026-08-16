Así será el procedimiento para recuperar a las víctimas del colapso en el HUV

Según el reporte oficial, son cinco las personas que permanecen en la zona del colapso del Hospital. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Los organismos de socorro alistan una nueva fase de intervención en el Hospital Universitario del Valle para avanzar en la recuperación de las víctimas que permanecen en la zona que colapso, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El procedimiento contempla el ingreso de una grúa de 300 toneladas para levantar de manera progresiva las placas de la estructura.

La intervención permitirá el ingreso de los rescatistas a la zona y se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos riesgos en la estructura.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, llegó al hospital para conocer los detalles de la operación y acompañar a las familias.

“Esto es un paso muy importante y quise venir personalmente por la dignidad de las víctimas por la dignidad de sus familiares. Lo único que ellos quieren es respuestas, es que se trate bien a sus familiares y quieren seguir manteniendo la esperanza, porque los milagros existen, por eso también se está trabajando con muchísimo cuidado con los mejores rescatistas de Colombia e internacionales”, dijo el mandatario.

Según el reporte oficial, son cinco las personas que permanecen en la zona del colapso del Hospital.