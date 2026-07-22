Centro Cultural de Cali, la propuesta para que Abelardo de la Espriella despache

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que Cali será una de las ciudades desde donde ejercerá funciones de Gobierno, el alcalde Alejandro Eder puso a disposición el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), hoy Centro Cultural de Cali, para que despache durante sus estancias en la capital del Valle.

El mandatario destacó la importancia de fortalecer la presencia del Estado en el suroccidente del país, una región que enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y desarrollo.

“Desde Cali celebramos el anuncio del presidente de La Espriella de que Cali será una de las sedes de su Gobierno, esto es un mensaje muy importante, no sólo para Cali, para el Suroccidente, sino para toda la regiones de Colombia, que desde el gobierno Nacional no esté más de espalda a nuestras necesidades”, dijo Eder.

Además, recordó que la ciudad espera trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno en proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, el fortalecimiento de la seguridad, la continuidad de la Universidad del Oriente, la culminación de obras de infraestructura educativa, el saneamiento de las deudas del sistema de salud y la renovación de la flota del MÍO.