Cali marchó para exigir justicia por María Camila Potosí y respuestas sobre la bebé que esperaba

María Camila Potosí, con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio y cuatro días después fue hallada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali. Foto: Caracol Radio.

Cali

Vestidos de blanco y con pancartas, decenas de personas recorrieron las calles de Cali para rendir homenaje a María Camila Potosí y exigir que su caso no quede en la impunidad. La movilización fue un llamado para que las autoridades aceleren las investigaciones y esclarezcan tanto el asesinato de la joven de 21 años, como lo ocurrido con Alahia la bebé que esperaba.

Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, aseguró que no dejará de buscar respuestas y que conserva la ilusión de que su nieta pueda ser encontrada con vida.

“Estamos aquí para pedir justicia por la muerte de mi hija, algo que no se lo merecía y también para pedir que me devuelvan a mi nieta, porque al no estar en el vientre de la mamá, hay una luz de esperanza que mi nieta está viva”, indicó.

La marcha se realizó mientras la Fiscalía y las demás autoridades continúan con las investigaciones para establecer este caso. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso que ha conmocionado a Cali y al país.

Cabe recordar que María Camila Potosí, con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio y cuatro días después fue hallada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de la ciudad. La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, así como aportar al esclarecimiento de lo ocurrido con la bebé que esperaba.