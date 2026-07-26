Video: Jackson Martínez sigue intacto y marcó golazo de chilena en clásico ante Benfica

Jackson Martínez celebra uno de sus dos goles en el clásico de leyendas ante el Benfica / X: @FCPorto.

Jackson Martínez hizo gala de su olfato goleador en el Portugal Legends, torneo de leyendas del fútbol portugués que se llevó a cabo durante este fin de semana. El exdelantero chocoano fue la gran figura del Porto en la semifinal ante el Benfica.

Jackson lideró la remontada de su equipo en el clásico, anotando el 1-1 parcial con un espectacular golazo de chilena, ganándose la admiración de propios y extraños, presentes en el escenario deportivo.

El mismo Jackson le dio vuelta al marcador en los últimos minutos, concluyendo un contragolpe de su equipo con un remate a colocar de pierna derecha al borde del área. En la final, se enfrentaron contra Casa Pia, cayendo en los penaltis tras empatar 1-1.

Fredy Guarín también estuvo presente

Si bien no hizo parte del equipo, también estuvo presente en el evento Fredy Guarín, quien compartió con algunos jugadores del actual plantel del Porto. Alberto Costa le confesó al boyacense que de niño juga con su nombre en la camiseta.

Además de Jackson Martínez, en el equipo de leyendas del Porto estuvieron presentes exjugadores como Daniel Fernandes, Bruno Alves, Rolando, Ricardo Silva, Nuno André Coelho, Hélder Barbosa, Paulo Assunção, Rui Barros, Djalma, Pena y Ukra.

Jackson Martínez jugó en el Porto entre el 2012 y el 2015, convirtiendo 92 goles en 136 partidos disputados y siendo goleador del campeonato durante las tres temporadas en las que estuvo. Adicional a ello, el chocoano ganó una Liga y dos Supercopas de Portugal.