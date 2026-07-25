Jhon Jader Dúran podría no jugar la Europa League con Benfica por insólita situación

El delantero antioqueño Jhon Jader Durán inicia un nuevo capítulo con el Benfica de Portugal donde la afición espera que logre sacar todo su potencial, el cual no se ha visto en mucho tiempo. El entrenador portugués Marco Silva le otorgó sus primeros minutos en un duelo amistoso contra el Belenenses, en donde el colombiano participó con el cuarto gol y entregando la asistencia del quinto tanto para Las Águilas.

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Expectativas sobre la nueva etapa

En su séptimo club a sus 22 años, Durán afirmó que “me gusta trabajar, que voy a trabajar para aportarle al equipo. Estoy muy contento y espero su apoyo siempre”, declaración dada por el colombiano después del amistoso que finalizó 5-1 a favor del Benfica. El conjunto luso confía en el atacante y espera que con goles, participación y buena actitud responda.

Debut en Europa League corre contra el tiempo

Benfica tendrá que esperar hasta el miércoles 29 de julio para recibir la documentación necesaria por parte de Al Nassr, para que Jhon Durán pueda tener el certificado de transferencia internacional y así ser inscrito ante UEFA para la Europa League.

La tardanza con los papeles necesarios para la inscripción se deben a que el mercado de la liga arabe aún no ha abierto, por eso se deberá esperar hasta el este miercoles para realizar la debida inscripción del delantero propiedad del Al-Nassr.

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Allí comenzará la contrarreloj para que el conjunto portugués pueda enviar la transferencia y así lo habiliten para ser incluido en el juego del jueves por la vuelta de la segunda ronda de la Europa League contra el FC St. Gallen, que se jugará en Lisboa este 30 de julio a las 14:00 hora Colombia. Los lusos van perdiendo 2-1.