Tunja vuelve a las urnas para elegir al alcalde que completará el periodo 2024-2027

Con la apertura de los 26 puestos de votación, Tunja dio inicio este domingo a una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años. Más de 142.847 ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al alcalde que completará el periodo constitucional 2024-2027, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov.

La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, confirmó que la instalación de los puestos de votación se realizó sin contratiempos y aseguró que la prioridad es garantizar un proceso «...con todas las garantías electorales y la transparencia que esta situación merece para la ciudad de Tunja...».

Durante la apertura de la jornada, María Paula Jiménez hizo un llamado a los ciudadanos para acudir a votar desde las primeras horas del día y evitar congestiones durante la tarde. La mandataria recordó que en los 26 puestos de votación fueron habilitadas mesas de justicia para recibir denuncias sobre posibles irregularidades o conductas que puedan afectar el desarrollo de las elecciones, al insistir en que los mecanismos institucionales están dispuestos para proteger la transparencia del proceso y brindar garantías a electores y campañas.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que la elección de Tunja representa uno de los procesos electorales más relevantes que organiza la Registraduría tras la segunda vuelta presidencial, al tratarse de una capital de departamento que elegirá un nuevo mandatario mediante una convocatoria extraordinaria. Penagos señaló que fueron dispuestos 2.622 jurados de votación y que la entidad implementó dispositivos de autenticación biométrica facial en varios puestos estratégicos para reforzar la verificación de identidad de los votantes y fortalecer la confianza en los resultados.

El registrador nacional también aseguró que toda la infraestructura electoral quedó instalada sin novedades y confirmó que no fue necesario modificar puestos, mesas ni jurados por situaciones de orden público o climáticas. Hernán Penagos explicó que la Registraduría espera comenzar a divulgar el preconteo inmediatamente después del cierre de las urnas, previsto para las cuatro de la tarde, y estimó que entre una hora y cuarto y una hora y media después podría existir una tendencia consolidada sobre quién será el nuevo alcalde de Tunja.

Mientras avanza la jornada democrática, la Administración Municipal y la Registraduría coincidieron en hacer un llamado a la participación ciudadana y al respeto por los resultados electorales. María Paula Jiménez informó que la Alcaldía ya conformó un comité de empalme, encabezado por el director del Departamento Administrativo de Planeación, para facilitar la transición con el mandatario que resulte elegido. A su vez, Hernán Penagos reiteró que la presencia de jurados, testigos electorales, la publicación de las actas y los mecanismos de verificación garantizan un proceso transparente, e invitó a los tunjanos a ejercer su derecho al voto como expresión de la democracia.