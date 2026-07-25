Concierto Llanero marcará el inicio del FICC 2026

La Gobernación de Boyacá presentará este sábado 25 de julio, desde las 2:30 de la tarde, el lanzamiento oficial del 53.º Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC 2026) en el Pantano de Vargas, en Paipa. La jornada, de entrada gratuita, incluirá el Gran Concierto Llanero, el develamiento del cartel oficial del festival y un espectáculo de juegos pirotécnicos. El evento también rendirá homenaje a la gesta libertadora y al maestro Juan Farfán, referente de la música llanera en Colombia.

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En tarima estarán artistas como Walter Silva, Scarlett Linares, Aries Vigoth, Laura Chaparro, César Sanabria, Carlos Sarmiento, Palo Cruzao y el Grupo de Danzas Viejo Soguero.

La gerente del FICC, Sandra Mireya Becerra Quiróz, aseguró que esta celebración «...reafirma el compromiso de Boyacá con la protección de nuestra identidad cultural y enaltece las tradiciones, el arte, la gastronomía y los saberes ancestrales del departamento...», marcando el inicio de la programación del principal festival campesino del país.