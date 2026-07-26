Mito o realidad: ¿Es verdad que los gatos siempre caen de pie? La ciencia reveló la respuesta

Si por algo son conocidos los gatos es por todos los mitos que cargan en su nombre desde épocas remotas.

Estos felinos, unas de las mascotas más comunes, han tenido una fuerte relación con los seres humanos en donde, incluso, han llegado a ser considerado deidades o animales sagrados, como el Antiguo Egipto, en donde, “para ellos, los felinos combinaban la gracia, la fertilidad y el cuidado tierno con la agresividad, la rapidez y el peligro”, según comentó la revista National Geographic en su página web.

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Es tan así que eran relacionados directamente con dioses, como la diosa Baset. “La diosa Bastet es probablemente la deidad felina más conocida de Egipto. La diosa combinó cualidades tanto acogedoras como violentas, teniendo una naturaleza dual, al igual que los gatos”.

Ahora, más allá de lo histórico que hay detrás de un gato, la realidad es que estos animales cargan en su espalda varios mitos como, por ejemplo, que tienen 7 o 9 vidas y, también, que siempre caen de pie, mito al que, por cierto, la ciencia le dio respuesta.

¿Es verdad que los gatos siempre caen de pie?

Los gatos son conocidos, entre otras cosas, por la que sería una capacidad física de caer siempre en sus cuatro patas, aunque históricamente ha sido un mito, la ciencia reveló la verdad.

Así las cosas, la verdad es que sí lo pueden hacer, aunque no sea siempre y no sea de cualquier altura.

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Según explica la misma National Geographic, esto se llama ‘reflejo de enderezamiento’ “y es un extraño comportamiento que permite a estos felinos girar de forma independiente la parte superior del dorso”.

“Cuando caen desde una altura determinada, se contorsionan de tal manera que giran únicamente la parte delantera, o superior, del cuerpo, creando una tensión en la mitad trasera, que permanece inmóvil hasta que aterriza", explica la revista.

¿Cómo lo pueden hacer?

Según reveló el estudio recientemente publicado en la Asociación Americana de Anatomía, todo se debe a su columna vertebral, pues allí “tienen un segmento muy flexible” que les permiten a estos felinos poder torsionarse de esa manera en el aire.

Funciona como una bisagra que “les permite corregir la orientación en el aire antes de aterrizar”.

Yashuo Higurashi, autor principal de la investigación, explicó a NatGeo lo que encontraron en la investigación en donde se estudió la columna vertebral de unos gatos muertos.

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Allí encontraron que la “región torácica presentaba una flexibilidad sorprendente, mientras que la lumbar era más rígida”. En esa línea, concluyeron tras los estudios que “los gatos activan un movimiento bilateral, según el cual doblan la mitad del cuerpo y mantienen rígida la otra mitad. Una coordinación perfecta gracias a la cual consiguen aterrizar casi siempre de cuatro patas ”.

Vea un video en donde se explica por qué los gatos siempre caen de pie:

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