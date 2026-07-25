MinJusticia designado pide investigar cambio en Manual de Funciones a “última hora” en la ANDJE

El ministro designado de Justicia, Iván Cancino, le solicitó a Germán Calderón España, director designado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que evalúe tanto acciones legales como disciplinarias como penales por una nueva resolución de la Agencia.

Se trata de la resolución 468 proferida el pasado 23 de julio. En ella, de acuerdo con la denuncia, se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el que se ajustan perfiles académicos, funciones específicas entre otras obligaciones.

“Le estoy dando instrucciones al Director de la ANDJE designado y líder del equipo anticorrupción del empalme, Dr. Germán Calderón España, realizar el estudio de legalidad y, si es del caso, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar”, indicó Cancino.

Para el ministro designado, dentro del proceso de empalme se debe garantizar el mérito de quienes ocupan los cargos públicos y evitar que del gobierno saliente se dejen “amarrados” contratistas.

“Resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público” agregó.

Según Iván Cancino, en tal resolución se podría haber vulnerado el principio de legalidad.

Esta nueva alerta se suma a otras que ya ha elevado el nuevo ministro de Justicia, quien incluso ha enviado cartas al director actual de la ANDJE, César Palomino, para que detenga la firma de contratos por varios miles de millones de pesos, con el fin de que el gobierno entrante tome esa decisión.