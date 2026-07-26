Países que pueden viajar a Estados Unidos con autorización ESTA: ¿Cómo solicitarla?

Viajar a Estados Unidos sigue siendo un sueño para muchos, incluso hay quienes lo ven como un destino perfecto para migrar por las oportunidades y calidad de vida que ofrece.

Sin embargo, ingresar a este país, como turista o migrante tiene sus complicaciones por cuenta del visado que piden las autoridades migratorias, documento que además de ser demorado puede llegar a ser el obstáculo de mucho al ser negado.

No obstante, hay algunos países que están exentos de este requerimiento, es decir, que no necesitan visa para entrar al territorio americano y solo deben tramitar una autorización ESTA.

Se trata de el Programa de Exención de Visa que permite que los ciudadanos de los países participantes estén en Estados Unidos por un plazo máximo de 90 días por turismo o negocios.

¿Cuáles son los países exentos de visa?

Andorra Australia Austria Bélgica Brunéi Chile Croacia República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Israel Italia Japón Corea, República de Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Países Bajos Nueva Zelanda Noruega Polonia Portugal Catar San Marino Singapur Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza Taiwán Reino Unido

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¿Cómo solicitarla?