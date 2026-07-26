Países que pueden viajar a Estados Unidos con autorización ESTA: ¿Cómo solicitarla?
Esta autorización permite que los ciudadanos de los países participantes estén en EE.UU. por un plazo máximo de 90 días por turismo o negocios.
Viajar a Estados Unidos sigue siendo un sueño para muchos, incluso hay quienes lo ven como un destino perfecto para migrar por las oportunidades y calidad de vida que ofrece.
Sin embargo, ingresar a este país, como turista o migrante tiene sus complicaciones por cuenta del visado que piden las autoridades migratorias, documento que además de ser demorado puede llegar a ser el obstáculo de mucho al ser negado.
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No obstante, hay algunos países que están exentos de este requerimiento, es decir, que no necesitan visa para entrar al territorio americano y solo deben tramitar una autorización ESTA.
Se trata de el Programa de Exención de Visa que permite que los ciudadanos de los países participantes estén en Estados Unidos por un plazo máximo de 90 días por turismo o negocios.
¿Cuáles son los países exentos de visa?
|Andorra
|Australia
|Austria
|Bélgica
|Brunéi
|Chile
|Croacia
|República Checa
|Dinamarca
|Estonia
|Finlandia
|Francia
|Alemania
|Grecia
|Hungría
|Islandia
|Irlanda
|Israel
|Italia
|Japón
|Corea, República de
|Letonia
|Liechtenstein
|Lituania
|Luxemburgo
|Malta
|Mónaco
|Países Bajos
|Nueva Zelanda
|Noruega
|Polonia
|Portugal
|Catar
|San Marino
|Singapur
|Eslovaquia
|Eslovenia
|España
|Suecia
|Suiza
|Taiwán
|Reino Unido
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¿Cómo solicitarla?
- Primero deberá confirmar si su pasaporte cumple con los requisitos del programa, pues debe contar con un pasaporte electrónico. Este tipo de pasaporte incluye un chip.
- Complete en línea el formulario ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Realice el pago de $40 dólares para procesar la solicitud. Métodos de pago: tarjeta de crédito o débito y Paypal.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...