Científicos revelaron qué tan grande fue el megalodón: medía poco menos que un bus de TransMilenio

En el mundo hay muchas especies de animales y, así mismo, la ciencia se ha encargado de clasificar una a una cada especie conocida, desde mamíferos y reptiles, hasta animales ya extintos.

Así mismo, cada especie tiene características especiales que las diferencia de las demás, por ejemplo los colores, la piel, su alimentación o incluso las que poseen o no, veneno.

Además, una de las características que más diferencia a cada especie el la Tierra es uno que a simple vista se identifica: el tamaño.

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Así, año tras año el mundo ha sido testigo de animales que poseen un tamaño considerable, desde dinosaurios en épocas como el jurásico o el cretáceo (también llamado cretácico) hasta la actualidad, en donde en cielo, mar y tierra hay animales de gran tamaño.

A raíz de esta premisa, el ser humano se ha preguntado cuál es el animal más grande del mundo, al menos, en la actualidad. Pero ojo, en el pasado también existieron especies como los dinosaurios con ejemplares de gran envergadura, y como el famoso y muy reconocido megalodon o megalodonte, el extinto tiburón prehistórico más grande del mundo.

Sin embargo, desde su descubrimiento se ha dudado de su verdadera envergadura y, ahora, científicos encontraron la respuesta.

El descubrimiento que llevó a revelar la verdadera envergadura del megalodon

Pues bien, la respuesta la encontraron científicos de la Universidad DePaul de Chicago, en Estados Unidos. Y es que, hasta ahora, muchas de las reconstrucciones que buscaban imitar al mítico animal, se basaban solamente en fotografías y “mediciones de unos fósiles hallados en los años 70 en Dinamarca”, según recoge la reconocida revista National Geographic.

Sin embargo, la posibilidad de avanzar en una investigación más profunda se esfumó, pues “estos fósiles desaparecieron hace más de 30 años, cuando trasladaron el Museo Geológico de Copenhague al actual Museo de Historia Natural de Dinamarca”.

Pero todo cambió cuando un trabajador del museo encontró unas cajas guardadas y empolvadas en una sección del lugar. Allí apareció una nueva clave que dio respuestas.

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“En su interior había fósiles de todo tipo y, entre ellas, una vértebra de 23.5 cm”, dice NatGeo que, según relata, llamó la atención del trabajador quien, en ese momento, aseguraba que esa vértebra pertenecía a este animal.

Y fue cierto. “El espécimen no solo representa la vértebra de tiburón más grande conocida hasta la fecha, sino, hasta donde sabemos, también se trata de la vértebra de pez más grande jamás registrada”, explicó Kenshu Shimada, profesor de paleobiología de la universidad ya mencionada.

Así, la directora del Museo de Historia Natural de Dinamarca, Mette Elstrup, explicó que el hallazgo de esa vertebra dice mucho más del animal que solo su tamaño.

“Las vértebras gigantes de megalodón revisten gran importancia, ya que el tamaño es un factor clave a la hora de comprender la biología, el impacto ecológico y el patrón de distribución geográfica de este depredador gigante extinto”, subrayó.

¿Cuánto llegaba a medir realmente el megalodon?

Así, y luego de todos los estudios que se hicieron en la vértebra, los resultados arrojaron que la verdadera medida del megalodon “debía medir aproximadamente 24,3 metros de longitud, y debía pesar aproximadamente 94 toneladas”.

Para dimensionar el tamaño de este animal, medio apenas solo tres metros menos que un bus biarticulado de transmilenio, que mide 27,5 metros de longitud.

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Sin embargo, un solo megalodon pesaba, aproximadamente, lo que pesan 3 buses biarticulados vacíos de este sistema ya mencionado, junto a uno articulado. Los biarticulados pesan 25 toneladas, mientras que los articulados 18.

Vea un video del megalodon:

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