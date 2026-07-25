“Debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de EE. UU.”: Petro a Restrepo

Luego de que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo responsabilizara al presidente saliente Gustavo Petro del nuevo paquete de aranceles de Estados Unidos contra Colombia, este le respondió a través de su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro escribió: “Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los Estados Unidos. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo, y el TLC en el caso de Colombia”.

Es de recordar que a partir de la media noche del 23 de julio, Estados Unidos comenzó a aplicará aranceles del 10% como mínimo y de hasta el 12,5% a unos 60 países, entre los que se encuentra Colombia.

Y agregó Petro: “Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren, hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”.

Ahora, desde Medellín, José Manuel Restrepo reveló que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ya designó una mesa técnica para llegar a acuerdos al respecto con la Casa Blanca.

“Acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante (Mauricio Gómez Amín) y el Gobierno Norteamericano para poder presentar un borrador de decreto que va en la dirección de solucionar justamente el problema que el gobierno Petro fue incapaz de solucionar”, dijo.