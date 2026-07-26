Qué diferencias tienen aguacate Hass y aguacate papelillo y por qué se llaman así: Características

Colombia es un país que en la región es muy conocido por las exportaciones de varios productos agrícolas y alimentarios, por el ejemplo el café, el banano, las flores y, también, uno de sus alimentos insignia, el aguacate.

Y es que, entre otras cosas, el aguacate, especialmente el Hass, es el cuarto alimento más exportado de Colombia, según reveló un estudio del Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria Tecnificada.

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Según este mismo, Colombia es el tercer exportador mundial de este tipo de aguacate y los mercados clave son la Unión Europea, China, Australia.

Ahora, la Asociación Colombiana de Comercio Exterior puntualizó que las exportaciones de aguacate en el país crecieron un 21,3% durante 2025, siendo Europa el principal destino del aguacate colombiano.

Esto quiere decir que este producto ha tomado todavía más atractivo en el exterior, teniendo en cuenta que el Hass no es el único tipo de aguacate que existe, también está, por ejemplo, el papelillo o de hoja y, por eso, en Caracol Radio le contamos cuál es la diferencia entre ambos.

¿Cuáles son las diferencias entre el aguacate Hass y el de papelillo o de hoja?

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Pues bien, las diferencias son varias e, incluso, algunas son muy notorias. Se las contamos.

La primera diferencia entre ambas es su cáscara. La del aguacate Hass suele ser más arrugada , mientras que la del papelillo es más lisa y, además, delgada.

, mientras que la del papelillo es más lisa y, además, delgada. Otra también está relacionada con su cáscara, pero esta vez con el color. El Hass es más de color verde oscuro, llegando a negro o morado cuando está muy madurado. El de papelillo o de hoja es netamente verde claro.

En materia de tamaño, el aguacate de papelillo suele ser más grande que el aguacate Hass, que es uno de los tipos de aguacate más pequeños.

Ahora, en materia de su pulpa, el contenido del contenido del aguacate Hass es más grasoso que el del aguacate papelillo. Además, la pulpa del Hass tiene un sabor más fuerte que la del otro.

¿Y cuál sería más saludable?

sobre su aporte nutricional, este es el contenido de cada una, por una porción de 100 gramos, según el centro tecnológico de industria alimentaria ‘Menú Sano’:

Calorías (por 100g.)

Hass: 160

Papelillo: 120

Grasa (por 100g.)

Hass: 15

Papelillo: 10

Proteína (por 100g.)

Hass: 2

Papelillo: 2

Carbohidratos (por 100g.)

Hass: 9

Papelillo: 8

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En ese sentido, de acuerdo con los expertos dietistas de esta entidad, aunque el aguacate ‘Hass’ pueda tener una amplia popularidad en el entorno gastronómico, el aguacate ‘papelillo’ puede ser una opción más saludable, teniendo en cuenta que hay una diferencia notable, pues la variedad ‘Papelillo’ tiene un 33 % menos de grasa y un 25 % menos de calorías que el ‘Hass’.

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