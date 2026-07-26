Más de 7.000 estudiantes presentan las Pruebas Saber 11 en Montería: autoridades adoptan medidas

Montería

Las autoridades de la ciudad de Montería adoptaron medidas vía decreto para garantizar el normal desarrollo de las Pruebas Saber 11 en las 14 sedes habilitadas en esta sección del país. La prueba se realiza este 26 de julio.

“En el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto No. 0309 del 3 de septiembre de 2025, expedido por la administración municipal, se recuerda que está prohibida la realización de eventos públicos o privados que impliquen el uso de equipos de sonido tipo pickup o similares dentro del perímetro urbano de Montería. Esta medida busca proteger la salud, fortalecer la convivencia ciudadana y reducir la contaminación auditiva”, estableció la administración municipal.

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De acuerdo con lo indicado, un total de 7.186 estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 Calendario A 2026 en las sedes habilitadas en la ciudad, donde estarían habilitadas instituciones educativas oficiales y no oficiales, así como personas que presentarán nuevamente el examen.

“La administración municipal hace un llamado especial a las comunidades residentes en los sectores aledaños a estas sedes para que, durante la jornada de aplicación de las pruebas, se abstengan de utilizar equipos de sonido de alto volumen o cualquier otra fuente de ruido que pueda interferir con el adecuado desarrollo del examen y afectar la concentración y el desempeño de los estudiantes”, agregó.

Mientras, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que “las Pruebas Saber 11 representan un momento decisivo para los jóvenes que culminan su educación media, ya que sus resultados constituyen una herramienta fundamental para el acceso a la educación superior y permiten medir las competencias desarrolladas a lo largo de su trayectoria escolar”.

Por su parte, el secretario de Educación, Marino Gómez, recordó que el Decreto 0309 de 2025 faculta a las autoridades competentes para ejercer labores de vigilancia y control, así como para adoptar las medidas correspondientes frente al incumplimiento de esta normativa.

Las sedes de aplicación de la prueba son:

- Colegio La Salle.

- Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia.

- Institución Educativa Cecilia de Lleras.

- Colegio Diocesano Juan Pablo II.

- Universidad Pontificia Bolivariana.

- Universidad de Córdoba.

- Colegio Rancho Grande.

- Universidad del Sinú.

- Colegio Santa María Goretti.

- Institución Educativa Juan XXIII.

- Escuela Normal Superior de Montería.

- Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Montería.

- Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.

- Institución Educativa Los Nogales – Sede Principal.