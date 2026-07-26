Alertan por paso de onda tropical que aumentaría las lluvias y vendavales en Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) advirtió sobre el tránsito de una onda tropical por el Caribe colombiano que podría incrementar las lluvias en el departamento de Córdoba en las próximas horas.

Según la autoridad ambiental, no se descartan tormentas y vendavales, especialmente en Montería y la zona costera.

“Durante el día de hoy (26 de julio), se prevé el tránsito de una onda tropical por el Caribe colombiano, la cual incrementará el aporte de humedad y la inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de lluvias durante la tarde y la noche”, informó la CAR – CVS.

“Para el departamento de Córdoba y zonas aledañas no se descarta la formación de tormentas fuertes con rachas de viento de intensidad similar a un vendaval, especialmente en las áreas donde se desarrollen los núcleos convectivos más intensos”, agregó.

Tras lo expuesto, la CVS recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y extremar las precauciones en zonas propensas a encharcamientos o avenidas torrenciales.

En lo que va corrido del mes de julio de 2026, las autoridades han confirmado la muerte de ocho personas en medio de estas condiciones climáticas que han generado la caía de árboles y líneas de alta tensión en Córdoba.