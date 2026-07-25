“Era cuestión de voluntad”: gobernador de Córdoba tras anuncio de reapertura de consulado panameño

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, celebró el reciente anuncio del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de reabrir el consulado de ese país en Montería.

El mandatario departamental dijo que esta fue una de las solicitudes presentadas ante el presidente electo, Abelardo de la Espriella, durante el empalme territorial realizado el pasado 22 de julio en la capital cordobesa.

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“Gracias, presidentes Abelardo De La Espriella y José Mulino por esta gran noticia para nuestro departamento y la región. Era cuestión de una llamada y voluntad, para que nuevamente fluya la hermandad entre Córdoba y Panamá”, expresó Zuleta Bechara a través de la red social X.

El gobernador sostuvo que “la reapertura del consulado representa una oportunidad para fortalecer la relación histórica que ha existo entre Córdoba y Panamá, impulsar nuevas gestiones de cooperación y fortalecer el turismo a través de la ruta Quito - Montería - Panamá, que entró en operación recientemente“.

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, manifestó que “un consulado aquí significa tres cosas concretas: trámites resueltos en casa, respaldo institucional para nuestros empresarios, y un argumento sólido para seguir empujando la conectividad aérea desde Los Garzones”.