Ejército Nacional confirmó la captura de Jefry Estiven Corredor Quiroga alias Marlón Díaz.

Después de trece meses de ubicación mediante seguimiento pasivo, el Ejército Nacional capturó a Jefry Estiven Corredor Quiroga, alias Marlón Díaz en el Sector el Pórtico, municipio de Florencia, Caquetá.

El capturado se encuentra caracterizado cómo tercer cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias Calarcá Córdoba y como cabecilla principal de la comisión de finanzas Jhoni Guevara. Es el encargado de las extorsiones, constreñimiento a la población civil, inteligencia delictiva y de proselitismo y narcotráfico de los sectores del municipio de Doncello, Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico.

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Alias Marlón Díaz se encuentra en el panfleto de los más buscados del departamento del Caquetá y era la mano derecha de alias Calarcá Córdoba, cabecilla principal del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Además, según la inteligencia militar, en el 2024 habría participado en una masacre que dejó cinco muertos en el municipio de Puerto Rico Caquetá, vereda La Recreo.

Realizó amenazas a través de llamadas al Gobernador del Caquetá y extorsionaba a los contratistas de la Gobernación del Caquetá, quienes tenían obras de infraestructura en Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

La captura se logró mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, dentro del Plan Ayacucho con apoyo del Batallón de Ingenieros Militares No. 3, inteligencia de la Policía y la SIJIN.

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A continuación, alias Marlón Díaz es trasladado a las instalaciones del Gaula Militar en Florencia y se pone a disposición de SIJIN DECOC y de la Fiscalía DECOC 162 para su respectiva judicialización. Queda pendiente la realización de audiencia para la legalización de su captura.

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