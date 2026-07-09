Ejército Nacional destruyó dos unidades de minería ilegal de la Segunda Marquetalia en Putumayo. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

El Ejército Nacional destruyó dos unidades de explotación ilícita de yacimientos mineros pertenecientes a la Segunda Marquetalia en la vereda El Nogal, municipio de Puerto Guzmán.

Material incautado

Durante el procedimiento fueron incautadas:

* 2 dragas artesanales

4 motores industriales

1 clasificadora

40 galones de gasolina

30 galones de ACPM

25 metros de manguera de alta presión de cinco pulgadas

Equipos utilizados para la extracción ilegal de oro, todo el material quedó a disposición de las autoridades para su judicialización.

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Según los uniformados, la infraestructura intervenida generaba una producción aproximada de 2.200 gramos de oro al mes, con un valor comercial cercano a los 990 millones de pesos mensuales. Estos recursos, fortalecían las finanzas de la Segunda Marquetalia, Estructura Comandos de Frontera.

Asimismo, las autoridades estiman que la maquinaria destruida e incautada representa una afectación económica superior a 70 millones de pesos.

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Este tipo de operaciones contribuyen a la protección de los recursos naturales del Putumayo, ya que la minería ilegal provoca graves afectaciones sobre los ríos, los suelos y los ecosistemas, debido al uso indiscriminado de maquinaria y sustancias contaminantes.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 25 de la Vigésima Séptima Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.